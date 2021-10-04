У Британії на тлі кризи військові почали перевозити паливо

Сьогодні вранці британські військові почали допомагати доставляти паливо на заправні станції, оскільки деякі частини країни зіткнулись з нестачею палива на тлі дефіциту водіїв, повідомляє Украинская правда.

Близько 200 військовослужбовців, половина з яких водії, розгорнули перевезення в рамках операції "Ескалін", щоб збільшити кількість водіїв танкерів.

Більшість військовослужбовців працюють в Лондоні і на південному сході Англії, де зберігається найгостріша нестача. Багато з них пройшли навчання в компанії Hoyer, що займається нафтовою логістикою.

Британський уряд зіштовхнувся з критикою за те, що він не відправив військових раніше, після того, як після повідомлень про скорочення поставок палива на заправках виникла хвиля панічних закупок.

"Ми тісно співпрацюємо з галуззю, щоб допомогти збільшити запаси палива, і є ознаки поліпшення середніх запасів на АЗС по всій Великій Британії, при цьому попит продовжує стабілізуватися.

Запаси в Лондоні і на півдні Англії відновлюються трохи повільніше, ніж в інших частинах Великої Британії, тому ми почали розгортання військового персоналу для збільшення поставок в ці райони", - прокоментував ситуацію представник уряду.

Британія зіткнулася з панікою на АЗС, коли нафтові компанії оголосили, що у них недостатньо водіїв для перевезення бензину і дизельного палива з нафтопереробних заводів.