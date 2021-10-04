Гороскоп здоров'я на тиждень 4-10 жовтня: кому потрібно берегти здоров'я

Зірки та планети пророкують не тільки наше майбутнє, але і стан здоров'я найближчими днями. Гороскоп здоров'я підкаже всім знакам Зодіаку які небезпеки чекають вас на цьому тижні, і як захистити себе від можливих недуг, повідомляє УНИАН.

Овен

Для Овнів будуть корисні будь-які легкі фізичні навантаження: біг, плавання, їзда на велосипеді. А ось важкі навантаження й сидяча робота вам однаково зашкодять. На вихідних рекомендується більше бувати на свіжому повітрі та провітрювати кімнату.

Телець

Тельці зіткнуться з нервовим виснаженням і сильним стресом. Постарайтеся уникати конфліктів і стресових ситуацій. Не бійтеся відмовлятися від додаткових обов'язків і не виконуйте чужу роботу.

Близнюки

В першу половину тижня Близнюкам потрібно відмовитися від алкоголю і кави. По можливості перенесіть операції, медичні обстеження та операції на другу половину тижня. На вихідних потрібно їсти продукти з високим вмістом цинку – морепродукти, сири, яловичину.

Рак

Найбільш вразливим органом раку буде хребет. У цей період не піднімайте важких речей і дотримуйтесь техніки безпеки на тренуваннях. Спіть на невисокій подушці з жорстким матрацом. Корисним буде масаж спини.

Лев

Левам потрібно стежити за своїм харчуванням і здоров'ям шкіри. Їжте менше жирного, смаженого і солодкого. Молочні продукти на цьому тижні небажані, а ось риба принесе користь. Високий ризик підхопити затяжну застуду, тому одягайтеся по погоді.

Діва

Дівам потрібно побоюватися протягів, оскільки ваш імунітет зараз ослаблений. Тримайтеся подалі від людних місць і не забувайте регулярно мити руки. На цьому тижні у Дів підвищений ризик захворіти на коронавірус.

Терези

Ваше власне здоров'я буде хорошим, але зірки радять Терезам дотримуватися обережності в спілкуванні з тваринами. На цьому тижні високий ризик травми від домашніх або диких тварин. На природі остерігайтеся змій і кліщів.

Скорпіон

У Скорпіонів підвищений ризик харчового отруєння. Слідкуйте за терміном придатності продуктів і ретельно мийте фрукти і овочі. Зірки рекомендують вам нічого різко не міняти в способі життя. Це не найкращий період для відмови від звичок, зміни способу життя і подорожей.

Стрілець

Зірки закликають Стрільців до змін. Це ідеальний тиждень для зміни способу життя, дієти, позбавлення від шкідливих звичок. Головне чітко дотримуватися нових правил і відступати від них. У ці сім днів варто прислухатися до порад друзів і рідних в питаннях здоров'я.

Козеріг

Ваш організм відчуває нестачу йоду, тому рекомендується замінити звичайну сіль на йодовану. Також рекомендується їсти більше розсольних сирів і горіхів. А ось від м'яса краще відмовитися, інакше можете отримати нетравлення шлунка.

Водолій

На цьому тижні потрібно зайнятися здоров'ям шкіри і волосся. Їх стан можуть поліпшити цілющі маски, бальзами і олії. По можливості відвідайте косметолога. Ці сім днів будуть для вас непростим етапом через підвищений ризик розвитку захворювання або загострення хронічної хвороби.

Риби

Цей тиждень добре підходить для схуднення, дієти і корекції фігури. Будь-які зусилля в цьому напрямку приємно порадують результатом. У такий період варто обмежити солодке і жирне, збільшити фізичне навантаження. На вихідних можливі проблеми зі сном.