Потап і Каменських показали осінню романтику і улюблені місця в Києві

Поки в Києві стоїть бабине літо, Потап і Настя Каменських вирішили не втрачати час даремно, а користуватися перевагами останніх теплих днів. Парочка вирушила на велопрогулянку, повідомляє РБК-Украина.

Потап опублікував у Instagram щасливе осіннє фото з дружиною, зроблене в столичному Голосіївському лісі. Настя вирішила вибрати для осіннього променаду образ в світлих тонах - спортивний костюм благородного сірого відтінку і теплий подовжений стьобаний жилет з капюшоном з легким біло-салатовим подтоном, а також світлу в'язану шапку.

фото: instagram.com/kamenskux)

А ось ранок понеділка Потап і Настя почали з пробіжки. Про дорогу співачка встигла зняти коротке відео і навіть доглянути локацію для святкування Хеллоуїна, а також зробити барвисте тематичне фото.

фото: instagram.com/kamenskux)

Автор: Styler