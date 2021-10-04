Ваговий контроль встановлять на всіх ключових дорогах "Великого будівництва"

Головна мета запуску системи автоматичного габаритно-вагового контролю WiM, який відбувся опівночі 1 жовтня, – захистити від передчасного руйнування дороги, відновлені за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє Обозреватель.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"Наша мета – не нарахувати якомога більше штрафів, а захистити дороги та мотивувати перевізників та вантажовідправників не порушувати, дотримуватися правил і запобігти руйнуванню доріг. Зараз ми розміщуємо майданчики WiM на всіх ключових дорожніх і мостових об’єктах "Великого будівництва"" , – запевнює Найєм.

Руйнівний вплив на дорогу навіть від 25% перевантаження збільшується в три рази і дорівнює руху 70,5 тисяч автомобілів. Кожен п’ятий кілометр зруйнованих доріг – це наслідок саме перевищенням допустимих вагових норм.

Наразі таких майданчиків, за словами Найєма, 52. А до кінця року їх кількість має зрости вдвічі, що дозволить закрити ними головні магістралі країни.

Особливість системи – порушення фіксуються автоматично, без впливу "людського фактора". Інспектор Укртрансбезпеки лише перевіряє дані, виписує постанову та накладає електронний підпис. Але скасувати зафіксоване автоматично порушення не може. Все роблять вмонтовані у покриття датчики, які фіксують вагу, габарити та номерні знаки автомобілів та автоматично передають ці дані до бази. Сховатися від системи, за словами Найєма, неможливо.

За даними системи WiM 1 жовтня вже виписано перший штраф одразу на максимальну суму – 51 000 гривень. Максимальний штраф накладається при перевищенні обмежень від 30%. У вантажівки, яку першою зафіксувала система, перевищення допустимої ваги сягало 39%.

1 жовтня вже виписано перший штраф одразу на максимальну суму. Джерело: Facebook Мустафи Найєма

Відповідальність за порушення з 1 жовтня несуть однаково як перевізник, так і вантажовідправник. Бо саме відправник вантажу є першою ланкою перевезень.