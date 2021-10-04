Сезон каштанів: які з них можна їсти і як готувати
Столиця України завжди славилась великою кількістю могутніх каштанів на алеях. Жителям міста дуже пощастило, адже саме зараз в Києві дозріли ці плоди, а деякі з них навіть можна їсти. Про це повідомляє Перший заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко на своїй сторнці у Facebook, повідомляє Обозреватель.
Як правильно приготувати каштани, щоб вони були смачними? Вадим Кириленко зазначає, що особливий французький сорт дозрів у Митрополичому саду. Саме такі каштани можна їсти.
Як запікати каштани розповідає фудблогер retro.cz:
- Помістити каштани в прохолодну воду на 40 хвилин.
- Помити, гострим ножем надрізати шкірку
- Викласти у форму для запікання, а зверху накрити вологим рушником
- Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин
- Зняти рушник і залишити ще на 40 хвилин до готовності.
- Остудити і зняти шкірку.
Закуска з кашатанами від vitolda_na_kuhne
Інгредієнти:
- каштани відварені або запечені
- морські гребінці
- спаржа аспарагус
- помідори чері
- рукола
- апельсин
- гірчиця
- оливкова олія
- сіль
Спосіб приготування:
- Готові каштани розрізати навпіл.
- Морські гребінці розморозити в холодильнику, промити, обсушити і обсмажити на оливковій олії з обох сторін по 1-2 хвилині.
- Руколу промити і просушити.
- Чері промити і розрізати навпіл.
- Аспарагус залити окропом на 2-3 хвилини, злити і обдати холодною водою для збереження кольору.
- Приготувати соус: змішати апельсиновий сік, гірчицю, сіль, оливкову олію.
- Викласти всі інгредієнти на тарілку і полити соусом, зверху присипати натертим каштаном.