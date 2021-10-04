Сезон каштанів: які з них можна їсти і як готувати

Столиця України завжди славилась великою кількістю могутніх каштанів на алеях. Жителям міста дуже пощастило, адже саме зараз в Києві дозріли ці плоди, а деякі з них навіть можна їсти. Про це повідомляє Перший заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко на своїй сторнці у Facebook, повідомляє Обозреватель.

Як правильно приготувати каштани, щоб вони були смачними? Вадим Кириленко зазначає, що особливий французький сорт дозрів у Митрополичому саду. Саме такі каштани можна їсти.

Запечені каштани
Запечені каштани

Як запікати каштани розповідає фудблогер retro.cz:

  1. Помістити каштани в прохолодну воду на 40 хвилин.
  2. Помити, гострим ножем надрізати шкірку
  3. Викласти у форму для запікання, а зверху накрити вологим рушником
  4. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин
  5. Зняти рушник і залишити ще на 40 хвилин до готовності.
  6. Остудити і зняти шкірку.

Закуска з кашатанами від vitolda_na_kuhne

Каштани відмінно смакують з помідорами і апельсином
Каштани відмінно смакують з помідорами і апельсином

Інгредієнти:

  • каштани відварені або запечені
  • морські гребінці
  • спаржа аспарагус
  • помідори чері
  • рукола
  • апельсин
  • гірчиця
  • оливкова олія
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Готові каштани розрізати навпіл.
  2. Морські гребінці розморозити в холодильнику, промити, обсушити і обсмажити на оливковій олії з обох сторін по 1-2 хвилині.
  3. Руколу промити і просушити.
  4. Чері промити і розрізати навпіл.
  5. Аспарагус залити окропом на 2-3 хвилини, злити і обдати холодною водою для збереження кольору.
  6. Приготувати соус: змішати апельсиновий сік, гірчицю, сіль, оливкову олію.
  7. Викласти всі інгредієнти на тарілку і полити соусом, зверху присипати натертим каштаном.

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