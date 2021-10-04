Сезон каштанів: які з них можна їсти і як готувати

Столиця України завжди славилась великою кількістю могутніх каштанів на алеях. Жителям міста дуже пощастило, адже саме зараз в Києві дозріли ці плоди, а деякі з них навіть можна їсти. Про це повідомляє Перший заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко на своїй сторнці у Facebook, повідомляє Обозреватель.

Як правильно приготувати каштани, щоб вони були смачними? Вадим Кириленко зазначає, що особливий французький сорт дозрів у Митрополичому саду. Саме такі каштани можна їсти.

Запечені каштани

Як запікати каштани розповідає фудблогер retro.cz:

Помістити каштани в прохолодну воду на 40 хвилин. Помити, гострим ножем надрізати шкірку Викласти у форму для запікання, а зверху накрити вологим рушником Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин Зняти рушник і залишити ще на 40 хвилин до готовності. Остудити і зняти шкірку.

Закуска з кашатанами від vitolda_na_kuhne

Каштани відмінно смакують з помідорами і апельсином

Інгредієнти:

каштани відварені або запечені

морські гребінці

спаржа аспарагус

помідори чері

рукола

апельсин

гірчиця

оливкова олія

сіль

Спосіб приготування: