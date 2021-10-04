Лідію Таран в шикарному образі порівняли з Мерилін Монро

Українська телеведуча Лідія Таран оприлюднила у своєму інста-блозі новий знімок, на якому постала в розкішному образі, повідомляє УНИАН.

Зірка одягла довге блискуче плаття на запах, яке ідеально підкреслило її талію, виділило зону декольте і грайливо відкривало її струнку ніжку. Також вона зробила хвилясті білі локони і нанесла яскравий макіяж з акцентом на червоні губи.

"Неділя. Party time. Приміряю на себе образ загадкової світської левиці. Покер фейс, задумливо мовчати або відкрито посміхатися?" ,- підписала фото Таран.

instagram.com/lidiyataran

instagram.com/lidiyataran

Таран постала в яскравому образі / instagram.com/lidiyataran

Хто така Лідія Таран

Лідія Таран - українська телеведуча, володарка премій "Телезірка" і "Телетріумф". Вона почала свою журналістську кар'єру з радіо, проте саме телебачення зробило її відомою. Крім основної професії, Лідія ще займається своїм соціальним проектом "Здійсни мрію", мета якого - реалізувати мрії важкохворих дітей в Україні.

З 2009 року Таран є ведучою на телеканалі 1+1 і 2+2. Вона займалася такими програмами, як "Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН" і "ПроФутбол".

Відомо, що Лідія любить кататися на лижах, часто змінює свій імідж, а також вона брала участь в шоу "Танцюю для тебе".