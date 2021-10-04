Зеленський оглянув "Велике будівництво" нової об'їзної Трускавця

Президент Володимир Зеленський з повітря ознайомився з перебігом будівництва нової об’їзної дороги Трускавця, яка має розвантажити вулиці міста від транспорту та відновити зручне й безпечне сполучення між курортами Львівщини, повідомляє УНИАН.

Об’їзна, яка стане частиною автомобільної дороги Т-14-02 Східниця – Пісочна, дозволить водіям оминати небезпечні карстові провалля на шляху до Трускавця.

Проєкт реалізують у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", загальна кошторисна вартість робіт – 249,1 млн грн.

"Новозбудована ділянка дороги за параметрами відповідатиме ІІ-ій технічній категорії і матиме по дві смуги руху з шириною проїзної частини 7,5 м. Крім цього, відповідно до проєкту, на початку та в кінці траси улаштуємо однорівневі транспортні розв’язки кільцевого типу" , - розповіли у Службі автодоріг Львівської області.

На об’єкті зараз тривають роботи з асфальтування. Крім цього, підрядники виконали зрізання чагарнику та дрібнолісся та зняття рослинного шару ґрунту. Дорожники також влаштували футляри для інженерних мереж, перевлаштували водопровід, зробили виїмки земляного полотна за допомогою бульдозера та екскаватора, зробили насип земляного полотна, влаштували перехоплюючі дренажі, уклали геотекстильну обойму, влаштували водопропускні труби та дренуючий шару основи із піску.

Нагадаємо, раніше Президент Зеленський заявив, що створені в рамках "Великого будівництва" дороги сприяють розвитку внутрішнього туризму та комфортним подорожам громадян Україною.