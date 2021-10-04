Стали відомі найкращий футболіст та тренер 10-го туру УПЛ

За підсумками голосування експертної ради УПЛ півзахисник "Ворскли" Олів'є Тілль визнаний найкращим гравцем 10-го туру чемпіонату України, повідомляє УНИАН.

У поєдинку проти "Інгульця" 24-річний люксембуржець оформив дубль. Тепер Тілль найкращий гравець ліги на цю мить за системою гол+пас. В нього 5 голів та 4 результативних передачі в 9 матчах цього сезону.

А найкращим тренером за підсумками 10-го туру став Мірча Луческу. 76-річний фахівець разом з "Динамо" не програв у стратегічно важливому поєдинку донецькому "Шахтарю".

УПЛ: підсумки 10-го туру