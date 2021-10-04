Бензин і ДП подорожчають: Мінекономіки підняло середню вартість палива

Міністерство економіки України від 4 жовтня оприлюднило середню вартість бензинів в розмірі 26,50 грн/л і дизпалива - 23,23 грн/л, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС, повідомляє Enkorr.

Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,50 грн/літр, на «звичайне» дизпаливо - 30,23 грн/л.

У порівнянні з останньою декадою вересня середня ціна на бензин зросла на 33 коп./л, на дизельне паливо - на 64 коп./л.

Як повідомлялося, 14 травня 2021 року уряд прийняв постанову, якою з 15 травня було введено державне регулювання цін на паливо. Зокрема, були прийняті зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 р. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).

2 червня Кабінет міністрів вніс зміни в формулу розрахунку середньої ціни на паливо. Зокрема, в неї були включені логістичні та інші витрати мереж АЗС в розмірі $27/т, або плюс 66 коп./л (з ПДВ) до вартості бензинів і 73 коп./л (з ПДВ) - до вартості ДТ.