Доктор Мясников назвав причини низького рівня гемоглобіну

Низький рівень гемоглобіну може негативно впливати на здоров'я. Зокрема, з цієї причини можливі випадання волосся або підвищена стомлюваність, повідомляє Російська газета.

Про це розповів популярний лікар і телеведучий Олександр М'ясников. Він назвав дві основні причини, через які виникає проблема з нестачею гемоглобіну.

По-перше, низький рівень гемоглобіну може бути пов'язаний з крововтратою, яка відбувається під час рясних менструацій у жінок або кровотеч у шлунково-кишковому тракті через виразкового коліту, хвороби Крона і поліпів.

Крім того, організм може страждати від дефіциту заліза, недоодержуючи його в необхідних кількостях. Подібна проблема часто виникає, наприклад, у веганів.

З усіх питань, пов'язаних зі здоров'ям, слід звернутися за консультацією до фахівця.