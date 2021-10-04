У РФ вперше з підводного човна випробували гіперзвукову ракету "Циркон"

Російські військові провели перший випробувальнийпуск гіперзвукової ракети "Циркон" з підводного човна. До цього пуски "циркону" здійснювалися з надводного корабля, повідомляє "Интерфакс".

"Військово-морський флот Росії вперше провів випробування гіперзвукової ракети" Циркон "з атомного підводного човна" Северодвинськ "", - ідеться в повідомленні Міноборони РФ.

Стрільба була проведена по умовній морській цілі в акваторії Баренцева моря.

"За даними об'єктивного контролю, політ ракети відповідав заданим параметрам, вона вразила умовну ціль. Випробувальна стрільба ракетою" Циркон "з атомного підводного човна визнана успішною", - заявили в Міноборони РФ.

Міноборони Росії в понеділок вранці опублікувало кадри пуску "циркону" підводним човном. Судячи з відео, стрільба велася в темний час доби з надводного положення.

"Це серйозна подія для Військово-морського флоту Росії. Швидкісні характеристики ракети не підлягають сумніву", - прокоментував нові випробування колишній начальник головного штабу ВМФ РФ, адмірал у відставці Віктор Кравченко.

Захисту від "циркону" ні у кого немає, стверджує він.

"У найближчій перспективі" Цирконом "будуть оснащуватися і підводні човни - це посилить можливості нашого Військово-морського флоту в боротьбі, в тому числі, з авіаносними угрупованнями", - сказав Кравченко.

Серійні поставки в Збройні сили РФ морської ракети "Циркон" заплановані на 2022 рік, повідомив 29 січня заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко.