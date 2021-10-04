Ford Mustang RTR Series 1 вийде обмеженим тиражем

По суті, RTR Series 1 – це пакет додаткового оснащення, доступний для замовлення в офіційного дилера, зі збереженням гарантії на автомобіль. Пакет доступний для машин у комплектації EcoBoost Premium або GT, повідомляє 24 Канал.

Колись AMG було незалежним інжиніринговим ательє, що спеціалізувалось на тюнінгу Mercedes-Benz, а зараз фірма є частиною німецького бренду. Схожу роботу проводить і компанія RTR Vehicles, працюючи зі спортивними автомобілями Ford, все тісніше вплітаючись у бренд з блакитним овалом. Останнє творіння RTR та Ford Performance – набір модифікацій для Mustang.

Два роки тому RTR та Ford Performance співпрацювали над Mustang RTR Series 1, який вийшов тиражем з 500 одиниць. Партнери зробили це знову для моделі 2021 року. Цікаво, що навіть ціна набору залишилась такою ж, як у 2019 році.

Додаткові елементи включають фірмову радіаторну решітку із вбудованими фарами, передній сплітер, спідниці та задні сплітери з дифузором заднього бамперу, спойлер на багажнику, підсвічування дверей, 19-дюймові колісні диски. Також кузов і лобове скло Mustang RTR Series 1 прикрашає особлива графіка, яка дозволяє безпомилково розпізнати у ньому саме цю версію.

Під капотом розташовані стійки Ford Performance, алюмінієві опори та кришка радіатора зі значком RTR. Інтер’єр таких “Мустангів” також несе кілька логотипів RTR, хоча суттєвих змін всередині не передбачено.

Для Mustang зі звичайною підвіскою комплектація RTR Series 1 додає компоненти Track Handling Pack, тоді як машини з MagneRide – адаптивною підвіскою з магнітно-керованими амортизаторами, а отримують в комплекті з RTR Series 1 набір компонентів Ford Performance MagneRide Suspension Kit.

Mustang RTR Series 1 коштує 6295 доларів, плюс ще 1200 доларів за установку. Тим часом найбільш продуктивний комплект модифікацій Mustang RTR Spec 3 коштує від 21 000 доларів.