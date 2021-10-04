Експерт дав прогноз по курсу долара до кінця року

Курс гривні до долара до кінця року буде стабільним з короткостроковими коливаннями та традиційним ослабленням наприкінці грудня, повідомляє УНИАН.

Такий прогноз в Telegram озвучив директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

"В цілому можна очікувати стабільний курс гривні зі звичайним послабленням наприкінці грудня. Можливі лише короткострокові коливання через зміни попиту і пропозиції" , - вважає експерт.

За його словами, на курс вже впливають два сильних і різноспрямованих фактори: експорт рекордного врожаю зернових і різке зростання цін на газ. І якщо потреби "Нафтогазу" у валюті для закупівлі газу важко передбачити, то експорт і продаж експортної виручки буде відносно рівномірним.

Також Вишлінський зазначає, що за рік гривня зміцнилася до долара майже на 2 гривні (з 28,3 до 26,5 грн/дол.).

"По-перше, гривню підтримали сприятливі умови на зовнішніх ринках. Високі ціни на руду, метали та зернові позитивно вплинули на торговельний баланс, який безпосередньо впливає на баланс попиту та пропозиції валюти. Свою справу зробив і Нацбанк-підвищення облікової ставки до 8,5%, відмова від активної підтримки банків коштами та зменшення викупу валюти посилило попит на гривню" , - сказав експерт.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.