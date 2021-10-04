Ціна на газ у Європі побила історичний рекорд: скільки коштує і що відбувається

Ціна на газ в Європі в понеділок, 4 жовтня, перевищила позначку в $1200 за 1 тис. кубометрів. Таким чином був знову побитий історичний рекорд, повідомляє Обозреватель.

Про це свідчать дані біржі ICE Futures. Через подорожчання газу в Європі одна за однією закриваються енергокомпанії і заводи, підвищуються тарифи для населення.

Ціна на газ. Джерело: ICE Futures

Ціни на газ за грудневим і січневим контрактами. Джерело: ICE Futures

На біржі ціна вказана в євро за МВт-год. У перекладі це становить приблизно $1200 за 1 тис. кубометрів.

Що потрібно знати про енергетичну кризу в Європі?

Тарифи для населення зросли в середньому на 11,5% в Німеччині, до кінця осені вони можуть збільшиться ще на 13%. Середньостатистична німецька сім'я, яка наразі платить за комуналку 1 516 євро в рік, буде платити ще 172 євро. У Франції з 1 вересня тарифи зросли на 8,7%.

зросли в середньому на 11,5% в Німеччині, до кінця осені вони можуть збільшиться ще на 13%. Середньостатистична німецька сім'я, яка наразі платить за комуналку 1 516 євро в рік, буде платити ще 172 євро. У Франції з 1 вересня тарифи зросли на 8,7%. Через рекордні ціни у Великобританії вже зупинилися 2 заводи з виробництва добрив.

Є ризик відключення електроенергії цієї зими. Особливо якщо морози знизять і без того виключно низькі запаси газу в Європі (Bloomberg).

цієї зими. Особливо якщо морози знизять і без того виключно низькі запаси газу в Європі (Bloomberg). Дефіцит газу загрожує Європі зростанням цін і перебоями з продовольством. У деяких країнах вже не вистачає добрив, нічим оглушати свиней на бойнях (BBC).

У деяких країнах вже не вистачає добрив, нічим оглушати свиней на бойнях (BBC). У Великобританії закриваються енергокомпанії: на початку 2021-го їх було 70, а вже до кінця року може залишитися всього 10. 5% вже припинили роботу через ціни на газ. В їх число входять People's Energy (Единбург, Шотландія), яка поставляла газ і струм в 350 тис. будинків і 1 тис. підприємств, і Utility Point (Дорсет, Англія) з 220 тис. клієнтів.

Хто винен і що говорять в Росії?

В Європарламенті звинувачують в ситуації, що склалася, компанію "Газпром". Так, більше 40 євродепутатів звинуватили російський концерн в маніпуляціях і шантажі на газовому ринку для схвалення запуску "Північного потоку-2".

Тим часом постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов заявив, що подорожчання газу в Європі буде сприяти введенню в експлуатацію трубопроводу