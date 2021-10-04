Ціна на газ у Європі побила історичний рекорд: скільки коштує і що відбувається
Ціна на газ в Європі в понеділок, 4 жовтня, перевищила позначку в $1200 за 1 тис. кубометрів. Таким чином був знову побитий історичний рекорд, повідомляє Обозреватель.
Про це свідчать дані біржі ICE Futures. Через подорожчання газу в Європі одна за однією закриваються енергокомпанії і заводи, підвищуються тарифи для населення.
На біржі ціна вказана в євро за МВт-год. У перекладі це становить приблизно $1200 за 1 тис. кубометрів.
Що потрібно знати про енергетичну кризу в Європі?
- Тарифи для населення зросли в середньому на 11,5% в Німеччині, до кінця осені вони можуть збільшиться ще на 13%. Середньостатистична німецька сім'я, яка наразі платить за комуналку 1 516 євро в рік, буде платити ще 172 євро. У Франції з 1 вересня тарифи зросли на 8,7%.
- Через рекордні ціни у Великобританії вже зупинилися 2 заводи з виробництва добрив.
- Є ризик відключення електроенергії цієї зими. Особливо якщо морози знизять і без того виключно низькі запаси газу в Європі (Bloomberg).
- Дефіцит газу загрожує Європі зростанням цін і перебоями з продовольством. У деяких країнах вже не вистачає добрив, нічим оглушати свиней на бойнях (BBC).
- У Великобританії закриваються енергокомпанії: на початку 2021-го їх було 70, а вже до кінця року може залишитися всього 10. 5% вже припинили роботу через ціни на газ. В їх число входять People's Energy (Единбург, Шотландія), яка поставляла газ і струм в 350 тис. будинків і 1 тис. підприємств, і Utility Point (Дорсет, Англія) з 220 тис. клієнтів.
Хто винен і що говорять в Росії?
В Європарламенті звинувачують в ситуації, що склалася, компанію "Газпром". Так, більше 40 євродепутатів звинуватили російський концерн в маніпуляціях і шантажі на газовому ринку для схвалення запуску "Північного потоку-2".
Тим часом постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов заявив, що подорожчання газу в Європі буде сприяти введенню в експлуатацію трубопроводу
"Північний потік-2". "Думаю, що вплине, сподіваюся, що позитивно. Вони будуть прискорені, хоча, як ви розумієте, тут в ЄС чимало і тих, хто і в зростанні світових цін на газ вбачає "руку Кремля" і спробу таким чином нав'язати "Північний потік-2", – сказав він.