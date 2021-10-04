Два підприємства корпорації "Богдан" суди визнали банкрутами

Господарський суд Дніпропетровської області рішенням від 30 вересня визнав банкрутом "Автоскладской завод №2", який є дочірнім підприємством автомобільної компанії "Богдан Моторс". Остання входить в корпорацію "Богдан" Олега Гладковського. Також суд відкрив ліквідаційну процедуру заводу, повідомляє Finbalance.

Раніше суд вніс до реєстру вимог кредиторів боржника в тому числі грошові вимоги компанії "Фінворк" на суму 29,1 млн грн, "Саревін Інвестментс ЛТД" - 2,3 млрд грн, "Богдан Моторс" - 39,9 млн грн, Укрексімбанку - на 1,65 млрд грн і 7,7 млн грн (як забезпечені заставою / іпотекою майна боржника).

Крім того, у вересні Госпсуд Запорізької області визнав банкрутом і відкрив процедуру ліквідації автобусного заводу "Богдан", який також пов'язаний з однойменною корпорацією. До цього суд визнав кредиторські вимоги Укрексімбанку до автобусного заводу на 1,67 млрд грн.