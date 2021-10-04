Названі найпопулярніші нові автомобілі українського ринку

У минулому місяці український авторинок показав зріст продажів нових авто. Тож які з них українці купували найбільше, повідомляє 24 Канал.

Як повідомляє “Інститут досліджень авторинку” у вересні 2021 року на первинному ринку українці придбали 9 851 шт. нових легкових авто, що на 24,7% більше ніж у вересні минулого року.

Порівнюючи з минулим місяцем, у вересні 2021 року в рейтингу десяти найпопулярніших нових легковиків відбулася лише одна “заміна”: Volkswagen Touareg зайняв 10 позицію списку, витіснивши Hyundai Tucson.

На три сходинки піднялася Toyota Camry — із дев’ятого на шосте місце. На дві позиції догори перемістився Toyota Land Cruiser Prado.

Опустилися в топ-10 Renault Logan (мінус 3 позиції) та Mitsubishi Outlander (мінус 2 позиції).

Перша четвірка переліку залишилася без змін, лідером залишається KIA Sportage. Таких протягом першого місяця осені зареєстрували 649 автомобілів.