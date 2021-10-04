"Слуги народу" влаштували демарш у ВР

Глави парламентських комітетів у понеділок, 4 жовтня, покинули засідання погоджувальної ради, повідомляє Кореспондент.

"Сьогодні погоджувальна рада, на жаль, остаточно перетворилася на майданчик політичних маніфестацій і абсолютно необгрунтованих та брехливих заяв і маніпуляцій. Ми не можемо і не будемо миритися з таким порядком речей. Тому ми, голови комітетів, покинули сьогодні погоджувальну раду, яку, на жаль, чинний спікер, пан Разумков, дозволив перетворити в ярмарок політичного марнославства з дискусійного майданчика, якою мала б бути погоджувальна рада", - заявив глава комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Він додав, що депутати повернуться до засідань погоджувальної ради, "коли це стане дійсно погоджувальною радою різних політичних поглядів. І коли погоджувальна рада працюватиме на користь України, а не просто для задоволення чиїхось політичних амбіцій".

Водночас нардеп Данило Гетманцев назвав причиною демаршу виступ колишнього президента Петра Порошенка.

Своєю чергою, Разумков під час засідання заявив, що підпише закон про олігархів після того, як до нього надійде текст, за який голосував парламент, а не виправлений.

"Ніщо не може сховатися в стінах ВР. Коли комітет направляє в апарат ВР, розуміючи, що він робить, закон не той, який голосувався в стінах ВР. Але це вже інше законодавство. Те, що вам щось не подобається або ви наробили помилок під час непрофесійної підготовки до розгляду закону і пішли за незрозумілою процедурою в залі ВР, - це проблеми комітету. Комітет - не рада, рішення приймає український парламент, і те, за що голосує український парламент, я, як спікер, маю підписати", - сказав він.

Разумков заявив, що підпише закон, як тільки до нього надійде коректний текст.

"Коли ви в п'ятницю розповідаєте, що щось лежить в апараті ВР, - підійміть свій комітет, якому в четвер була направлена ​​відповідна довідка, де були зауваження профільних управлінь ВРУ. Як тільки до мене надійде коректний текст закону, за який проголосувала Рада, я підпишу його", - додав спікер.

Також Разумков повідомив, що розгляд його відставки на цьому тижні неможливий.