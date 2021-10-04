У МОЗ розповіли, коли хворому на COVID-19 потрібна госпіталізація

У МОЗ України заявили, що COVID-19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Зараз на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих. Про це повідомила прес-служба міністерства.

У відомстві озвучили перелік симптомів і станів, при яких пацієнту може знадобитися госпіталізація:

біль у грудній клітці;

тяжкість дихання, задишка в спокої, ознаки дихальної недостатності;

сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр;

порушення свідомості;

інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

У будь-якому випадку, нагадують у міністерстві, важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації і визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

У МОЗ підкреслили, що рішення про госпіталізацію приймає лікар на основі проведеного обстеження, грунтуючись на симптомокомплексе у конкретного хворого.