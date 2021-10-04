Українців попередили про заморозки до -5°

В Україні на найближчі дні оголосили попередження через заморозки. За даними синоптиків, температура опускатиметься до -5°, повідомляє УНИАН.

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Зокрема, у вівторок, 5 жовтня вночі у північних та центральних областях очікуються заморозки 0-5°. Через це на завтра оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Заморозки в Україні також очікуються 6 та 7 жовтня. За прогнозами, у ці дні зниження температури до 0-5° на поверхні ґрунту, місцями й у повітрі очікується по всій країні, крім Закарпаття та південних областей.