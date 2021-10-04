Гвардіола і Анчелотті потрапили в офшорне розслідування Pandora Papers

Міжнародний консорціум журналістів опублікував список відомих особистостей, які причетні до офшорних схем. У розслідуванні Pandora Papers виявилися наставники Манчестер Сіті і Реала Пеп Гвардіола і Карло Анчелотті відповідно, повідомляє 24 Канал.

Офшори Гвардіоли

Гвардіола не декларував в Іспанії дохід, який отримав за два сезони в катарському клубі Аль-Ахлі в кінці кар'єри футболіста.

Повідомляється, що Гвардіола пов'язаний з панамської компанією Repox Investments, яка заснована в лютому 2007 року. Її запропонував створити банк Андорри, щоб захистити особистість тренера як власника банківського рахунку.

Тренер українця Олександра Зінченка вклав в банк гроші в 2003 році. Аль-Ахлі платив іспанцеві більше 2 мільйонів євро за сезон.

Зарплата Гвардіоли зберігалася в банку Андорри, рахунок в якому відкрили через неможливість отримати дозвіл на проживання в тій країні, де він не буде платити податки.

Гвардіола вибрав Андорру як країну з найсприятливішою фіскальною системою.

Тому і створили компанію Repox Investments, щоб приховати справжнього власника коштів в Андоррі.

З 2007 до 2012 року Гвардіола очолював Барселону і приховав 500 тисяч євро від податкової інспекції Іспанії. Рахунок в банку Андорри був закритий в 2012 році, коли в Іспанії оголосили тимчасову податкову амністію.

Офшори Анчелотті

У розслідуванні журналістів фігурує тренер мадридського Реала Карло Анчелотті. Наставник українця Андрія Луніна - єдиний бенефіціар компанії Vapia Limited з Британських Віргінських островів, яка управляє іміджевими правами на 25 мільйонів євро.

Раніше італієць частково визнав провину у справі про несплату 1 мільйона євро податків і погодився віддати гроші. Йдеться про двох податкових злочинах в 2014 і 2015 роках. Тренер був повинен 1,46 мільйона євро.