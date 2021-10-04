Кращий електрокар Audi перевірили на керованість

Audi RS E-Tron GT наразі є найпродуктивнішою моделлю лінійки E-Tron. У тестах на маневрування електричний спорткар показав себе не ідеальним, але дуже вправним, повідомляє 24 Канал.

Зазвичай маса для автомобіля є ворогом продуктивності. Але для керованості краща більша маса, в якому 2,5-тонний спорткар з легкістю проходить смугу перешкод.

Audi RS E-Tron GT дуже непогано показав себе у ході тесту на об’їзд перешкоди на дорозі та у слаломі, хоча й не зміг пройти курс на взірцевій швидкості у 77 км/год. Найкраща спроба електричного спорткара у “лосиному тесті” – 75 км/год в режимі руху Dynamic. Цей режим передбачає жорсткіші налаштування підвіски.

Попри те, що RS E-Tron збив кілька конусів, експерти похвалили комфортабельний п’ятимісний електрокар за передбачувану поведінку машини та точність в управлінні. Як показано у відео, E-Tron мав досить високу швидкість на виході з маневру, при вході на 75/км/год, що свідчить про відмінну роботу електронної системи стабілізації. На слаломі E-Tron GT взагалі не мав жодних проблем і чітко переставлявся між конусами.