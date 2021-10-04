Рослини для кухні: топ-6 красивих і невибагливих

Іноді рослинами хочеться прикрасити не тільки кімнату, але і інші приміщення в квартирі, наприклад, кухню. Фахівці розповіли, які рослини легко приживуться в теплому вологому мікрокліматі, а також де їх краще поставити, повідомляє Профиль.

Лимон

Лимонне дерево вирощують не тільки для краси - його плоди можна використовувати як приправу. У природі лимон росте в тропіках, тому приміщення з підвищеною вологістю і високою температурою для нього добре підійде. Рослину краще тримати трохи далі від занадто екстремальних місць на кшталт поверхонь поруч з плитою.

Хлорофітум

Це акуратна рослина з вузьким листям добре приживеться на кухні навіть з невеликою кількістю світла. Крім того, хлорофітум - дуже невибаглива рослина. Єдиний мінус у тому, що воно швидко розростається, тому необхідно регулярно видаляти зайве листя.

Алое

Алое освіжить простір кухні завдяки здатності очищати повітря. Особливий догляд за ним не потрібно, його можна залишити в півтіні і лише зрідка поливати. Алое краще тримати подалі від гарячих батарей, тому що він погано реагує на сухе повітря і перегрів.

Сансевієрія

Ця рослина не займе багато місця на кухні завдяки своїй формі і вертикальним листям. Сансевиерию можна поставити як в порожньому кутку кухні, так і на підвіконні - краще ближче до світла.

Монстера

Монстера - це тропічна рослина, проте воно тіньолюбна і велика кількість світла не потрібна. Підійде для кухні, вікна якої виходять на північний схід або північ. Якщо монстера стоїть недалеко від вікна, важливо стежити за тим, щоб вона не завмерла, так як низькі температури погано позначаються на її стані.

Герань

Кухню допоможуть прикрасити помаранчеві й червоні квітки герані. Якщо горщик з рослиною стоїть на вікні, а підвіконня занадто холодний, краще зробити для герані дерев'яну підставку.