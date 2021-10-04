Валютний ринок понеділка: хід торгів

У понеділок на міжбанківському валютному ринку﻿ котирування безготівкового долара відновили зниження на тлі переважання пропозиції валюти над попитом.

Нечисленні покупці вирішили почекати - і не прогадали: до обідньої перерви цінник на покупку опустився до 26,525 гривень, на продаж - до 26,54 гривень. Вихід Національного банку на початку торгів з покупкою «традиційних» 5 млн доларів за ціною не вище 26,61 гривень на ситуацію не вплинув; після відходу регулятора зниження продовжилося з новою силою.

Тепер учасники торгів ворожать, чи буде Нацбанк захищати рівень 26,50 гривень або дозволить гривні зміцнитися ще сильніше?

Готівковий долар в Києві за півдня подешевшав на 5 копійок: вранці оптові обмінники продавали його по 26,62-26,63 гривень, а до обіду цінник опустили до 26,57-26,58 гривень.

Євро на FOREX в понеділок зростає, намагаючись хоч частково скорегувати своє падіння минулого тижня. До моменту написання статті він піднявся до позначки 1,1628 долара. Готівковий євро, який вранці продавали в широкому діапазоні 30,86-30,90 гривень, до обіду подешевшав до 30,82-30,84 гривень слідом за падінням ціни на готівковий долар.

Попит на готівкову валюту тримається на невисокому рівні; особливо погано беруть євро.

Російський рубль відновив падіння до американського долара і до обіду опустився до 73,00 рублів за долар. Ціна готівкового рубля в Києві вже третій тиждень тримається на рівні 3,63-3,65 гривні за 10 рублів, однак сьогодні почали з'являтися невеликі пропозиції за нижчою ціною. Поки вони не показові.

Трохи подорожчав польський злотий: сьогодні в Києві його продають по 6,73-6,80 гривень.