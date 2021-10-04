"Північний потік-2" вдарив по Держдепу США

У Державному департаменті США виникла кадрова криза через газопровід "Північний потік-2". Зокрема, сенатор-республіканець Тед Круз затримує затвердження десятків кандидатур на посади в американському зовнішньополітичному відомстві, повідомляє Обозреватель.

Таким чином, він намагається домогтися від американської адміністрації жорстких дій щодо російського проєкту, пише The New York Times.

Круз вже заблокував затвердження 59 потенційних послів, і пообіцяв перешкодити ще десяткам призначень.

Демократи називають дії республіканця зловживанням процесом висування кандидатур і прикладом підриву політичних норм. Вони також говорять, що Круз ставить під загрозу національну безпеку країни.

Глава сенатського комітету з міжнародних справ, демократ Роберт Менендес назвав ситуацію безпрецедентною. За його словами, йдеться про "повну затримку затверджень всіх кандидатур, незалежно від того, чи мають вони якесь відношення до політичних питань, що розглядаються".

Круз підтримує жорсткі санкції щодо "Північного потоку-2". За його словами, Байден докладає мало зусиль, щоб заблокувати будівництво газопроводу.

Президент США Джо Байден пояснив свою відмову від введення нових санкцій стосовно газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт майже завершено. На його переконання, такий крок завдав би шкоди відносинам із Європою.