В роботі Telegram трапився масштабний збій

У понеділок, 4 жовтня, в додатку для обміну повідомленнями Telegram стався масштабний збій. Про помилки повідомляли користувачі з України та Росії, повідомляє Обозреватель.

Про це говорять дані порталу Downdetector, який відстежує помилки. Пік повідомлень про скарги на роботу програми припав на 14:00.

В Україні проблеми з доступом в Telegram спостерігалися в Києві та Харкові, Росії – Москві і Санкт-Петербурзі. Близько 52% скарг стосувалися самого додатка, 35% – підключення, 13% – відправки повідомлень.

Карта збоїв в Telegram. Джерело: Downdetector