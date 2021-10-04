В роботі Telegram трапився масштабний збій
У понеділок, 4 жовтня, в додатку для обміну повідомленнями Telegram стався масштабний збій. Про помилки повідомляли користувачі з України та Росії, повідомляє Обозреватель.
Про це говорять дані порталу Downdetector, який відстежує помилки. Пік повідомлень про скарги на роботу програми припав на 14:00.
В Україні проблеми з доступом в Telegram спостерігалися в Києві та Харкові, Росії – Москві і Санкт-Петербурзі. Близько 52% скарг стосувалися самого додатка, 35% – підключення, 13% – відправки повідомлень.