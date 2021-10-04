У справі щодо в'їзду Саакашвілі до Грузії затримано трьох осіб

У справі щодо в'їзду колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі в країну затримано трьох осіб. Про це журналістам заявив прокурор Леван Вепхвадзе, повідомляє Новое время.

За його словами, кримінальну справу порушено за статтею "Незаконне перевезення мігрантів через державний кордон Грузії або (і) створення їм відповідних умов для незаконного перебування".

Серед затриманих - власник квартири в Тбілісі, де перебував сам Саакашвілі до затримання. 4 жовтня йому посилили обвинувачення.

Прокурор зазначив, що слідству відомі всі деталі щодо маршруту переміщення Саакашвілі.