Будівництво Дарницького моста в Києві завершать за 1,15 млрд грн

Регіональний філіал "Південно-Західна залізниця "АТ "Укрзалізниця" (УЗ) підписав контракт на 1,15 млрд грн з компанією "Автострада" на проведення будівельних робіт на залізнично-автомобільному мосту через Дніпро в Києві, повідомляє Интерфакс-Украина.

У Міністерстві інфраструктури України відзначають, що даний міст більше десяти років знаходиться в недобудованому стані. Зокрема, недобудовані автомобільні з'їзди на лівому березі Дніпра. На Правому березі авторазвязка виходить на Наддніпрянське шосе - там готовність 100%.

"Відсутність всього комплексу розв'язок і освітлення стали причиною того, що транспорт не може використовувати Дарницький міст, як це передбачено проектом. У результаті виникає дисбаланс транспортних потоків: сусідні мости - Південний і Міст ім. Патона - значно перевантажені, тоді як Дарницький має істотний резерв пропускної здатності. Причому цей мостовий перехід має шість смуг руху, по три в кожному напрямку. Його пропускна здатність - 35 тис. автомобілів на добу", - підкреслили в міністерстві.

За його даними, на сьогодні на з'їзді на Дніпровську набережну виконані всі необхідні підготовчі роботи: зведено 16 опор з 21, змонтована третина всіх металоконструкцій прогоночних будівель.