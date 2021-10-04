Учасниця "Холостяка-10" стала фіналісткою конкурсу "Міс Україна Всесвіт"

Учасниця 10 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Анна Неплях стала фіналісткою конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт". Вона представлятиме рідне місто – Дніпро, повідомляє 24 Канал.

Дівчина зізналася, що вона давно мріяла взяти участь у цьому конкурсі, однак раніше була не готова. Анна змагатиметься за корону 15 жовтня. Неплях наголосила, що зараз вона готова вийти з тіні та показати себе. Вона запевняє, що зараз стала саме тією дівчиною, якою завжди мріяла бути.

"Ваша підтримка – це паливо, яке допомагає мені рухатися далі. Ви нереально мотивуєте мене, надихаєте. Кожне моє досягнення – частково завдяки тому, що ви зі мною, ми в мене вірите та любите, а це та енергія, яка точно зможе звернути гори. Зробімо це разом!" , – звернулася Анна до прихильників.