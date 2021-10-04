Британія залишилася без робочих

Британія зіткнулася з дефіцитом робочої сили. Брак персоналу, що почався в сільському господарстві та готельному бізнесі через вихід країни з Євросоюзу (ЄС) і пандемії, поширився майже на весь сектор середнього бізнесу, повідомляє Лента.Ру.

Дослідження консалтингової фірми BDO показало, що 38 відсотків компаній залишилися без іноземних робітників.

"Brexit, візові труднощі для іноземних робітників і обмеження, пов'язані з пандемією, створили ідеальні умови для кризи на британських підпри﻿ємствах", - заявив представник фірми Ед Дван.

За його словами, Британія зіткнулася з серйозною проблемою, адже середній бізнес є двигуном економіки для всієї країни.

Понад чверть з 500 опитаних компаній заявили, що нестача робочих викликала зниження виробничих потужностей і скорочення запасів продукції. Зараз фірми почали розглядати варіанти скорочення виробництва. Вони планують підняти ціни, що також викликало побоювання з приводу зростання інфляції через наближення різдвяних розпродажів.

При цьому майже п'ята частина опитаних компаній збільшили заробітну плату і ввели додаткові пільги для залучення нових співробітників. Майже половина компаній будуть підвищувати зарплати. Більше однієї третини компаній заявили про скорочення кількості пропонованих продуктів і послуг - вони планують зробити те ж саме в наступному місяці, якщо ситуація не покращиться.

Дослідники відзначають, що наслідки для споживачів можуть бути значними, тому як ціни повинні будуть вирости в наступні три-шість місяців, щоб компенсувати виниклий дефіцит.

Також опитування консалтингової компанії CGA і компанії Fourth показав, що готельний сектор постраждав від браку робочих: кожна шоста посада в даний час залишається вакантною. Дефіцит водіїв вантажних автомобілів вже призвів до нестачі палива по всій країні і вдарив по м'ясопереробної промисловості. Фермери попередили, що їм доведеться знищити сотні тисяч свиней, якщо уряд не видасть візи співробітникам-мігрантам. Великі компанії країни, такі як Tesco, попередили, що проблема може привести до порожніх полиць в супермаркетах, якщо уряд не послабить імміграційні правила.