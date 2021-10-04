Топ найнебезпечніших алкогольних напоїв

Нещодавно вчені провели ще одне дослідження, спрямоване на вивчення впливу спиртного на організм. Представники науки з'ясували, які спиртні напої найнебезпечніші для здоров'я, повідомляє Menslife.

Пиво

Особливо шкідливо пити пиво в жарку погоду. Для печінки - це велике навантаження, через яку вона може стати ослабленою і вразливою. В результаті у людини підвищується ризик появи ряду захворювань.

Лікер

Солодкий смак лікеру притупляє відчуття міри, тому його можна випити дуже багато. Таке навантаження складно витримати підшлунковій залозі. Крім того, в лікері міститься чимало цукру, який тягне за собою появу зайвих кілограмів.

Шампанське

Газоване шампанське у людей зі зниженою кислотністю шлунка може провокувати здуття живота. Також воно перевантажує печінку та іноді стає причиною отруєння.

Коктейлі

Алкогольні коктейлі становлять особливу небезпеку для здоров'я. Вони не тільки шкодять печінки та шлунку, але псують зубну емаль, збільшуючи ризик появи карієсу.