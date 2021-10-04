Pandora Papers: у ​​Чехії розпочато розслідування щодо прем'єра

У Чехії розслідують витік даних Pandora Papers щодо прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша та інших громадян, які фігурують у документах. Про це заявили в поліції Чехії, повідомляє Букви.

"Національний центр боротьби проти організованої злочинності SKPV починає розслідування не тільки по відношенню до прем'єр-міністра Чеської Республіки, а й усіх громадян Чехії, які згадують в цьому" справі ". Однак, зараз ми не будемо надавати більше інформації", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в звіті Pandora Papers йдеться, що в 2009 році Бабіш перевів 22 мільйони доларів через офшорні компанії на придбання нерухомості на Французькій Рив'єрі, зберігаючи при цьому своє право власності на неї в таємниці. У звіті не сказано, що операції порушують закон.

Це було ще до політичної кар'єри Бабіша, адже він прийшов у велику політику в 2011 році. У 2009 році Бабіш був бізнесменом - засновником імперії фермерського господарства, харчових продуктів, хімікатів і засобів масової інформації Agrofert. Виступаючи під час телевізійних дебатів, Бабіш заперечував будь-які правопорушення, інформують міжнародні ЗМІ.

"Гроші, які покинули чеський банк, обкладалися, це були мої гроші, і вони повернулися до чеського банку", - сказав Бабіш.

На питання, чи порушив він якийсь закон в Чехії, Франції чи Сполучених Штатах з купівлі нерухомості в 2009 році, він відповів:

"Звичайно, немає ... Це обкладені гроші".