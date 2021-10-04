В НБУ розрахували можливі втрати для економіки в разі нового локдауну

У Національному банку України вважають суттєвими ризики запровадження нових карантинних обмежень, повідомляє РБК-Україна.

В залежності від їх формату економіка України втратить від 0,4 до 0,6 в.п. зростання ВВП.﻿ Про це розповів у інтерв'ю﻿ виданню LB.uа голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко.

"Попри те, що на сьогодні робочі процеси повертаються в офлайн, темпи вакцинації підвищуються, ризики запровадження нового локдауну через поширення нових штамів вірусу залишаються вагомими" , - сказав Шевченко.

За його словами, оцінка впливу на ВВП залежатиме від формату запровадження карантинних обмежень.

"Залежно від жорсткості заходів, які можуть бути застосовані, втрати - від 0,4% до 0,6%. Це суттєво, але не критично" , - вважає голова НБУ.

Нагадаємо, за оцінками НБУ, від'ємний внесок всіх карантинних обмежень, запроваджених у першому півріччі 2021 року, у річний реальний ВВП України становив 0,6 в.п.

У липні НБУ зберіг прогноз відновлення економіки України після кризи. Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році на 3,8%.

Автор: Олександр Білоус