Львів вже входить до "червоної" зони карантину, - Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто вже входить до "червоної" зону адаптивного карантину. Зокрема, спостерігається серйозне зростання захворюваності на COVID-19, повідомляє РБК-Україна.

"Ми "червоної" зони не уникнемо, ми вже в неї входимо. Думаю, за кілька днів питання буде стояти жорсткіше, тому що є зростання захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також велике завантаження по лікарнях", - заявив львівський мер.

За його словами, на сьогодні в місті госпіталізовано 372 осіб з COVID-19.