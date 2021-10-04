У МОЗ пояснили, як повинен виглядати міжнародний COVID-сертифікат
Міністерство охорони здоров’я випустило відеоролик, нагадавши про те, який вигляд повинно мати міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19. Такий документ видають лікарі в разі проходження людиною повного курсу імунізації, повідомляє Обозреватель.
Нині українці також мають змогу згенерувати його у мобільному додатку Дія.
У відомстві підкреслили, що COVID-свідоцтво міжнародного зразка оформляє сімейний лікар. Після того, як людина отримала обидва щеплення проти коронавірусу й відповідна інформація з’явилися у базі даних медсистеми.
Для оформлення міжнародного свідоцтва про вакцинацію потрібно надати закордонний паспорт чи інший документ для виїзду за кордон, із якого беруться дані про громадянина. Бланк документа заповнюється англійською мовою і паралельно інформація може бути внесена також українською.
Нижче міститься табличка, де вказано дату отримання кожного зі щеплень і те, яким препаратом проводилася вакцинація. Табличка теж двомовна: верхній рядок заповнюється українською, а нижній – англійською. Якщо у вашому документі ці поля заповнені тільки іноземною мовою – це не є помилкою, як і те, що інформація обома мовами може міститися в одному рядку.
Що важливо, друкується міжнародне COVID-свідоцтво на звичайному білому папері (жовтий колір для цього не обов’язковий). Також на документі не має бути QR-коду.
У МОЗ наголосили, що власники міжнародного свідоцтва про вакцинацію, яке видавалося їм терміном на пів року, можуть взяти у свого сімейного лікаря нове (яке буде чинним ще впродовж пів року).