У МОЗ пояснили, як повинен виглядати міжнародний COVID-сертифікат

Міністерство охорони здоров’я випустило відеоролик, нагадавши про те, який вигляд повинно мати міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19. Такий документ видають лікарі в разі проходження людиною повного курсу імунізації, повідомляє Обозреватель.

Нині українці також мають змогу згенерувати його у мобільному додатку Дія.

У відомстві підкреслили, що COVID-свідоцтво міжнародного зразка оформляє сімейний лікар. Після того, як людина отримала обидва щеплення проти коронавірусу й відповідна інформація з’явилися у базі даних медсистеми.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19, яке видають в Україні

Для оформлення міжнародного свідоцтва про вакцинацію потрібно надати закордонний паспорт чи інший документ для виїзду за кордон, із якого беруться дані про громадянина. Бланк документа заповнюється англійською мовою і паралельно інформація може бути внесена також українською.

Бланк COVID-свідоцтва міжнародного зразка. Джерело: Скриншот із відео

Нижче міститься табличка, де вказано дату отримання кожного зі щеплень і те, яким препаратом проводилася вакцинація. Табличка теж двомовна: верхній рядок заповнюється українською, а нижній – англійською. Якщо у вашому документі ці поля заповнені тільки іноземною мовою – це не є помилкою, як і те, що інформація обома мовами може міститися в одному рядку.

Дані про проведені щеплення, які вносяться у міжнародне COVID-свідоцтво. Джерело: Скриншот із відео

Що важливо, друкується міжнародне COVID-свідоцтво на звичайному білому папері (жовтий колір для цього не обов’язковий). Також на документі не має бути QR-коду.

У МОЗ наголосили, що власники міжнародного свідоцтва про вакцинацію, яке видавалося їм терміном на пів року, можуть взяти у свого сімейного лікаря нове (яке буде чинним ще впродовж пів року).