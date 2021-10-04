Кращі фотографії дикої природи 2021 року

Anup Shah / TNC photo contest 2021

Самка західній низинній горили проходить через хмару метеликів, Національний парк Дзанга-Санга, Центральноафриканська республіка, повідомляє Esquire.

Daniel De Granville Manco / TNC photo contest 2021

У категорії «Пейзаж» переміг Даніел де Гранвіл Мансу з Бразілііс фотографією скелета парагвайського каймана на висохлої грунті в районі бразильської заболоченій западини Пантанал, штат Мату-Гросу.

Denis Ferreira Netto / TNC photo contest 2021

Друге місце в категорії «Пейзаж» зайняв бразіліанец Денис Ферейра Нема за фотографію хребта Серра-ду-Мар, що нагадує голову динозавра.

Jassen Todorov / TNC photo contest 2021

Бронзовий медаліст категорії «Пейзаж» - Яссен Тодоров з США зі знімком соляних ставків в Сан-Франциско.

Prathamesh Ghadekar / TNC photo contest 2021

Приз глядацьких симпатій дістався індуса Пратхамешу Гадекару, яка демонструвала світлячків.

Man Wai Wong / TNC photo contest 2021

Зачаровує кадр водоспаду в Ісландії від Ман Вай Вонга, Гонконг.

Alain Schroeder / TNC photo contest 2021

Тріумфатор категорії «Люди і природа» Алан Шредер з Бельгії зняв процес порятунку орангутангів. Співробітники програми по збереженню орангутангів Суматри готують до операції тримісячну самку на ім'я Бренда.

Tom Overall / TNC photo contest 2021

Гід під час піщаної бурі в Сахарі приніс австралійцю Тому Оверолл друге місце в категорії Друге місце в категорії «Люди і природа».

Sebnem Coskun / TNC photo contest 2021

Третє місце категорії «Люди і природа» - фотографія дайвера в безодні сміття і пластика авторства Шебнема Джошкун, Туреччина.

Kazi Arifujjaman / TNC photo contest 2021

Переможець в категорії «Вода" - Казі Аріфуджаман, Бангладеш.

Joram Mennes / TNC photo contest 2021

Друге місце в категорії «Вода» пішло хорів Меннесу з Мексиці, який сфотографував плавців в сеноті - підземному водному резервуарі.

Buddhilini de Soyza / TNC Photo Contest 2021

Переможець в категорії «Дика природа» - Буддхіліні де Суза з Австралії - зобразив гепардів, боющіхся з сильною течією річки Телевізор, Кенія.

Mateusz Piesiak / TNC Photo Contest 2 021

Друге місце в категорії «Дика природа» зайняв поляк Матеуш Пьесак з фотографією зеленушок, чіжей і в'юрків на поле соняшників.

Viktor Vrbovsky / TNC photo contest 2 021

Третє місце в «Дикої природи» зайняв Віктор врбовско з Чехії. Він зловив момент захоплення щукою великого окуня.