Кращі фотографії дикої природи 2021 року

Grand prize: Anup Shah, UKA female western lowland gorilla, Malui, walks through a cloud of butterflies she has disturbed in Bai Hokou, Dzanga Sangha special dense forest reserve, Central African Republic. 'I like photos that keep dragging you in. The face. Tolerance or bliss. It's really hard to tell and the insects draw you there, 'said the celebrity judge Ben FoldsPhotograph: Anup Shah / TNC photo contest 2021 Anup Shah / TNC photo contest 2021

Самка західній низинній горили проходить через хмару метеликів, Національний парк Дзанга-Санга, Центральноафриканська республіка, повідомляє Esquire.

Landscape first place: Daniel De Granville Manço, BrazilThe carcass of a Pantanal alligator in the dry soil on the banks of the Transpantaneira highway, municipality of Poconé (Mato Grosso). The photo was taken with a drone on 4 October 2020 року, at the height of the droughts that hit the Pantanal that yearPhotograph: Daniel De Granville Manço / TNC photo contest +2021 Daniel De Granville Manco / TNC photo contest 2021

У категорії «Пейзаж» переміг Даніел де Гранвіл Мансу з Бразілііс фотографією скелета парагвайського каймана на висохлої грунті в районі бразильської заболоченій западини Пантанал, штат Мату-Гросу.

Landscape second place: Denis Ferreira Netto, Brazil'In a helicopter flight through the sea mountain range, I came across this white cloud cover, which resulted in this magnificent image that resembles the head of a dinosaur, 'the photographer saidPhotograph: Denis Ferreira Netto / TNC photo contest 2021 Denis Ferreira Netto / TNC photo contest 2021

Друге місце в категорії «Пейзаж» зайняв бразіліанец Денис Ферейра Нема за фотографію хребта Серра-ду-Мар, що нагадує голову динозавра.

Landscape third place: Jassen Todorov, US'If you have flown into San Francisco international airport, you may have seen these colourful salt ponds over the bay, 'Todorov said. 'I have photographed them numerous times, as the colours and patterns constantly change thanks to microorganisms and salinity. This aerial image was taken while flying my plane.'Photograph: Jassen Todorov / TNC photo contest 2021 Jassen Todorov / TNC photo contest 2021

Бронзовий медаліст категорії «Пейзаж» - Яссен Тодоров з США зі знімком соляних ставків в Сан-Франциско.

People's choice award: Prathamesh Ghadekar, IndiaJust before monsoon, fireflies congregate in certain regions of India. Sometimes milllions of these insects can be found on a few special trees like this one. Thirty-two photographs of this tree were taken and later stacked in Adobe Photoshop, creating this imagePhotograph: Prathamesh Ghadekar / TNC photo contest 2021 Prathamesh Ghadekar / TNC photo contest 2021

Приз глядацьких симпатій дістався індуса Пратхамешу Гадекару, яка демонструвала світлячків.

Water third place: Man Wai Wong, Hong KongThe photo was taken in the winter of 2019 in IcelandPhotograph: Man Wai Wong / TNC photo contest +2021 Man Wai Wong / TNC photo contest 2021

Зачаровує кадр водоспаду в Ісландії від Ман Вай Вонга, Гонконг.

People and nature first place: Alain Schroeder, BelgiumOrangutans in Indonesia are under threat from the ongoing depletion of the rainforest due to palm oil plantations, logging, mining, hunting. This photograph shows a team of rescue workers preparing Brenda, a female orangutan who is estimated to be three months old as she still has no teeth, for surgeryPhotograph: Alain Schroeder / TNC photo contest 2021 Alain Schroeder / TNC photo contest 2021

Тріумфатор категорії «Люди і природа» Алан Шредер з Бельгії зняв процес порятунку орангутангів. Співробітники програми по збереженню орангутангів Суматри готують до операції тримісячну самку на ім'я Бренда.

People and nature second place: Tom Overall, AustraliaA guide in the Sahara desert endures a sand stormPhotograph: Tom Overall / TNC photo contest 2021 Tom Overall / TNC photo contest 2021

Гід під час піщаної бурі в Сахарі приніс австралійцю Тому Оверолл друге місце в категорії Друге місце в категорії «Люди і природа».

People and nature third place: Şebnem Coşkun, Turkey 'Covid-19 wastes' are a new danger to aquatic life. According to a World Wildlife Fund report, an equivalent to 33,880 plastic bottles is being mixed into the Mediterranean Sea per minute, with waste washing up on the shores of Italy and TurkeyPhotograph: Şebnem Coşkun / TNC photo contest 2021 Sebnem Coskun / TNC photo contest 2021

Третє місце категорії «Люди і природа» - фотографія дайвера в безодні сміття і пластика авторства Шебнема Джошкун, Туреччина.

Water first place: Kazi Arifujjaman, BangledeshArifujjaman often explores water in his workPhotograph: Kazi Arifujjaman / contest 2021 Kazi Arifujjaman / TNC photo contest 2021

Переможець в категорії «Вода" - Казі Аріфуджаман, Бангладеш.

Water second place: Joram Mennes, MexicoThree levels of leisure: swimmers, freedivers and divers enjoy their respective sport and recreational activities in a fresh water mass known locally as the CenotesPhotograph: Joram Mennes / TNC photo contest 2021 Joram Mennes / TNC photo contest 2021

Друге місце в категорії «Вода» пішло хорів Меннесу з Мексиці, який сфотографував плавців в сеноті - підземному водному резервуарі.

Wildlife first place: Buddhilini de Soyza, AustraliaIncessant rains in the Masai Mara national reserve in Kenya have caused the the Talek river to flood. This group of five male cheetahs, who received the nickname 'Tano Bora' (the fast five), were looking to cross this river in terrifyingly powerful currents. 'It seemed a task doomed to failure and we were delighted when they made it to the other side,' De Soyza said. 'This was a timely reminder of the damage wreaked by human induced climate change.'Photograph: Buddhilini de Soyza / TNC Photo Contest 2021 Buddhilini de Soyza / TNC Photo Contest 2021

Переможець в категорії «Дика природа» - Буддхіліні де Суза з Австралії - зобразив гепардів, боющіхся з сильною течією річки Телевізор, Кенія.

Wildlife second place: Mateusz Piesiak, PolandA large sunflower field, which could not be mowed this year due to the water level, attracted thousands of bird species this winter, mostly greenfinches, goldfinches and bramblingsPhotograph: Mateusz Piesiak / TNC Photo Contest 2021 Mateusz Piesiak / TNC Photo Contest 2 021

Друге місце в категорії «Дика природа» зайняв поляк Матеуш Пьесак з фотографією зеленушок, чіжей і в'юрків на поле соняшників.

Wildlife third place: Viktor Vrbovský, Czech RepublicA pike tries to eat a large perch. Viktor Vrbovsky / TNC photo contest 2 021

Третє місце в «Дикої природи» зайняв Віктор врбовско з Чехії. Він зловив момент захоплення щукою великого окуня.

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