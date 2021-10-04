У Донецьку катастрофа з COVID-19: проблему визнали навіть в "ДНР"

У Донецьку справжня катастрофа з захворюваністю на коронавірус. Лікарів не вистачає, кисню не вистачає, місць у лікарнях немає, швидкі не приїжджають на виклики. Про це пише журналіст Денис Казанський у своєму телеграм-каналі .

"Точні цифри захворюваності і смертності ховаються, але судячи з усього, вони величезні. Проблема настільки масштабна, що її стала визнавати навіть окупаційна адміністрація", - розповідає він.

За словами блогера, якщо раніше "влада" практично заперечувала епідемію, визнаючи лише кілька десятків хворих у день, то тепер уже визнають за 600-700.

"Ще в середині вересня заявили, що госпіталі завантажені на 100%. І з тих пір ситуація тільки погіршилася. Відразу у двох моїх знайомих захворіли залишилися в ОРДЛО батьки. Мати одного померла майже відразу, при цьому тест на Ковід їй не робили (тестів теж немає), тому в загальну статистику вона не потрапила. Інший зараз рятує батька, раніше щепленого російським «Супутником». Це не допомогло - людина у важкому стані. у лікарню батька вдалося покласти дивом - якраз співпало так, що хтось помер і звільнилася ліжко ", - пише Казанський.

Але в самій лікарні, стверджує журналіст, ситуація жахлива: лікарів немає (доктора, отримавши російські паспорти, масово звільняються і їдуть в Росію, не бажаючи працювати за 8 тисяч рублів), кисень теж в дефіциті.

"Кожен день в палаті помирає, як мінімум, одна людина. У відсутності кисню лікарі пропонують хворим самим собі купувати кисневі концентратори. Але їх у ОРДЛО теж немає - привозять мало, і майже відразу все розмітають", - пояснює блогер.

У той же час, як стверджує Казанський, привезти концентратори з України неможливо, так як КПВВ перекриті бойовиками. Залишається або везти з Ростова (на кордоні таке обладнання пропускають тільки за хабарі), або купувати вдвічі дорожче у перекупників.

"У підсумку, товаришу концентратор обійшовся майже в тисячу доларів (у нас можна купити в інтернеті за 300-400). Зрозуміло, що у більшості хворих просто немає таких грошей, і їм залишається тільки приречено сподіватися на можливості свого організму", - пише Казанський .

До того ж, каже він, допомагає таке обладнання слабо (сатурація з 60 піднялася до 70), але "це хоча б щось" і "іншої допомоги в« ЛДНР »людям немає".