У межах Сонячної системи зафіксували найбільшу комету

У Сонячній системі зафіксували гігантську комету - і завдяки новим спостереженням тепер точно встановлено, наскільки вона велика. Група астрономів з'ясувала, що її розмір становлять близько 150 кілометрів, а це значить, що мова йде про найбільшу з коли-небудь виявлених комет, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про найбільшу виявленої комету

Офіційна назва комети "C / 2014 UN271 Бернардінеллі - Бернштейна". Вона була вперше виявлена в 2014 році в ході роботи над проектом з вивчення темної енергії.

Відкрили комету астрономи Педро Бернардінеллі і Гарі Бернштейн і не могли її вивчити до червня 2021 року. На момент відкриття по яскравості об'єкта стало зрозуміло, що він досить великий - як мінімум 100 кілометрів у поперечнику, однак більш точне значення вчені отримати не могли.

Все тому, що комету спостерігали на відстані 29 а.о. (Майже на орбіті Нептуна), і це найбільше відстань на яке коли-небудь була виявлена комета. Спочатку її навіть прийняли за малу планету.

вивчення комети

В ході подальших спостережень вдалося більш точно встановити розмір об'єкта. Згідно з результатами аналізу, проведеного першовідкривачами, ядро комети має діаметр близько 150 кілометрів, виходячи з його яскравості. Якщо це дійсно так, то вона є найбільшою з виявлених, причому з великим відривом від "колег".

Діаметр більшості комет становить від кількох кілометрів до декількох десятків кілометрів. Деякі особливо великі, наприклад, комета Хейла - Боппа, досягають 80 кілометрів в діаметрі. А попереднім рекордсменом є відкрита в 1729 році комета Сарабата діаметром близько 100 кілометрів.

Астрономи також зуміли обчислити орбіту комети. Зараз вона знаходиться в затяжній космічної одіссеї. Приблизно 1,5 мільйона років тому вона перебувала в найбільш віддаленій точці на відстані близько 40 400 а.о. в останній раз об'єкт пролітав наші околиці приблизно 3,5 мільйона років тому і наближався до Сонця на відстань в межах 18 а.о. Однак в ході поточного візиту комета підійде до Сонця ще ближче.

Астрономи підрахували, що в 2031 році вона майже досягне орбіти Сатурна, а відстань до неї складе 10,9 а.о. Кома і хвіст комети, хоча вони видно дуже слабо, також були виявлені і вивчені.

Що нового вчені дізналися про комету "C / 2014 UN271 Бернардінеллі - Бернштейна"

Згідно з новими даними, з поверхні комети випаровуються вуглекислий газ і аміак. Вчені з обсерваторії Лас-Кумбрес (Las Cumbres Observatory) повідомили, що 9 вересня комета значно посветлела на кілька годин.

Робити прогнози поки важко, але є шанс, що об'єкт стане значно яскравіше, ніж передбачалося раніше - до 9 зоряної величини, тобто трохи тьмяніше, ніж супутник Сатурна Титан. Хоча спочатку передбачалося, що вона буде не яскравіше Плутона (зоряна величина 13,65). Однак при утворенні кірки водяного льоду комета знову може потьмяніти.