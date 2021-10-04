У Польщі трьом українцям загрожує до 10 років за підпал птахоферми

У Мазовецькому воєводстві Польщі затримано трьох громадян України за звинуваченням у підпалі сараю на території птахоферми і проникненні в місцеву крамницю, повідомляє Деловая столица.

Птахоферма знаходиться в селі Каміон в Жірардувському повіті. Пожежа сталася в неділю, 3 жовтня.

Після того, як пожежу було ліквідовано, з'ясувалося, що причиною загоряння міг стати підпал. Записи з відеокамер показали, як троє чоловіків перелазять через паркан, а один з них підкладає вогонь до будівлі. Особи зловмисників були встановлені. Всі вони — громадяни України. Один з них виявився колишнім працівником птахоферми і сам повідомив власнику про пожежу.

За словами поліції, під час заходів на територію птахоферми прийшов власник сусіднього магазину, який повідомив поліції, що його магазин був зламаний. Описам зловмисників відповідали двоє затриманих.

Затримані чоловіки віком 23, 29 і 42 років були в нетверезому стані. В організмі кожного з них виявили близько 2 проміле алкоголю. Всім трьом затриманим громадянам України загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.