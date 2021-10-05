В Україні вперше покарали лікаря за підробку COVID-сертифікатів

За підробку COVID-сертифікатів в Україні винесли перший вирок лікарю. Лікар з Павлограда має заплатити 34 000 гривень штрафу і не зможе цілий рік працювати за фахом, повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що на нараді у Володимира Зеленського особливу увагу приділили питанню боротьби з підробкою COVID-сертифікатів. За словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, за тиждень було проведено 13 обшуків, відкрито 12 кримінальних проваджень.

"Також вже є перше судове рішення про стягнення штрафу в розмірі 34 тисяч гривень з лікаря з Павлограда Дніпропетровської області та позбавлення права діяльності за фахом на один рік" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство охорони здоров'я України вимагало відсторонити керівництво 15 лікарень, лікарі яких підробляли COVID-сертифікати про вакцинацію.

Автор: Юлія Бойко