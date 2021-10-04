Корнієнко нагадав Порошенко про його офшори та розслідування "Панамалікс"
Голова партії "Слуга народу» Олександр Корнієнко нагадав екс-президенту Петру Порошенко про його офшори та розслідування "Панамалікс", яке в 2016 році показало, як той намагався використовувати офшорну компанію для реструктуризації свого бізнесу перед його продажем. Про це повідомили на офіційному сайті партії .
"У своїх палких промовах про свіжих офшорних розслідуваннях Петро Олексійович повинен не забувати про« Панамалікс »п'ятирічної давності, де ми побачили багато цікавої інформації про його офшори. Звичайно, зараз наближені до Порошенка експерти і блогери спробують пояснити, що є два різних види офшорів. перші - хороші, «патріотичні», які допомагають гетьманам розвивати країну. Другі - погані, «зелені» офшори, за допомогою яких невігласи нібито ховають свої доходи ", - зазначив Олександр Корнієнко під час брифінгу.
Голова партії також прокоментував свіже журналістське розслідування, засноване на так званих Pandora Papers, і розповів про бізнес Кварталу в 2012 році.
"Тоді багато бізнесів працювали з офшорами. Це було не заборонено на той момент. Цікаво інше - в 2012 році Порошенко працював міністром економіки в уряді Азарова при президенті Януковичі. Саме тоді через тотальну корупцію білий бізнес почав шукати захисту в іноземних юрисдикціях. В ніж вони зараз звинувачують? в тому, що компанія могла шукати юридичні способи захистити себе від грабіжників в тодішньої влади? Здається, вони знову вийшли на самих себе ", - сказав Корнієнко.