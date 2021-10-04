Український консул відвідав Саакашвілі в грузинській в'язниці

Український консул сьогодні відвідала екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці. Як відомо, Саакашвілі має українське громадянство, повідомляє РБК-Украина.

Про це в коментарі розповів прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Український консул сьогодні відвідала громадянина України Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії. Стан Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював" , - повідомив представник МЗС.

Ніколенко зазначив, що українське міністерство та посольство в Тбілісі продовжать надавати Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину.

"Консул також взаємодіє із його адвокатами" , - додав він.

Автор: Дмитро Левицький