Затримано розвідника "ДНР", що ліквідував поранених українських військових

Затримано розвідника "ДНР", що ліквідував поранених українських військових

Контррозвідники Служби безпеки України під час спецоперації в Києві затримали учасника так званої ДНР, який входив до складу угруповання, що у 2014 році займалася ліквідацією поранених у бою військовослужбовців сил АТО. Про це, посилаючись на прес-центр СБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, українські силовики затримали бойовика в одному з хостелів столиці, куди він прибув із території тимчасово окупованого Криму.

"Встановлено, що затриманий є жителем тимчасово не підконтрольного українській владі Донецька. У 2014 році він приєднався до лав незаконних збройних формувань. Перебуваючи у складі так званого "Оплоту", а потім – розвідгрупи бойовиків, зловмисник брав активну участь у збройному опорі підрозділам сил Антитерористичної операції", – ідеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, зловмисник проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних сил України.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У рамках кримінального провадження за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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