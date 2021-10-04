"Досьє Пандори": лідери країн запевняють, що не порушували закон

Король Йорданії Абдалла II заперечує, що купівля ним елітного житла за кордоном була незаконною, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Попри те, що стверджується в цих матеріалах (у розслідуванні Pandora Papers - ІФ), інформація про цю власність не розголошується з міркувань безпеки та конфіденційності, а не з міркувань таємності або спроби щось приховати", - йдеться в заяві королівського двору.

Згідно з розслідуванням, яке отримало назву Pandora Papers, радники короля допомогли йому через офшорні компанії придбати 14 будинків у США та Великій Британії вартістю понад $106 млн. За словами короля Абдалли II, під час його купівель державні кошти не використовувалися і найбільша частина придбаної ним нерухомості була потрібна для проведення офіційних заходів.

Інші світові лідери й політики також відреагували на досьє, багато хто з них зазначає, що вони не порушували закону.

Так, наприклад, прем'єр Чехії Андрей Бабіш у свій захист сказав, що "не зробив нічого незаконного", і додав, що інформація про офшори з'явилася напередодні виборів у країні, запланованих цього тижня. У розслідуванні повідомляється, що Бабіш у 2009 році, ще не будучи прем'єром, використовував офшорні компанії для купівлі елітної нерухомості на Лазурному березі у Франції. Йдеться про замок вартістю майже $15 млн.

"Я ніколи не робив нічого незаконного або неправильного, але це не заважає їм знову спробувати очорнити мене і вплинути на парламентські вибори в Чехії", - зазначив прем'єр.

Екс-прем'єр Великої Британії Тоні Блер, який також згаданий у досьє, зауважив, що обвинувачення у тому, що він нібито ухиляється від сплати податків, є "повністю помилковими". Як стверджується в розслідуванні, Блер разом із дружиною у 2017 році через офшори придбали офісну будівлю за $8,8 млн.

"Вони завжди платили податки повністю і ніколи не використовували будь-яких офшорних схем ухилення від сплати податків", - йдеться в заяві сім'ї Блера.

Зі свого боку прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан у неділю заявив, що уряд "здійснить розслідування щодо всіх своїх громадян, згаданих в "архіві Пандори". За його словами, "якщо будь-яке правопорушення буде встановлено, ти ми зробимо необхідні дії" .

З приводу Хана даних у розслідуванні про використання офшорних схем немає, проте в ньому фігурують люди з його оточення, а також міністри.

Під час розслідування Pandora Papers майже 600 журналістів зі 117 країн вивчили майже 12 млн документів. ЗМІ, які брали участь у цій роботі, приступили в неділю ввечері до публікації зібраної інформації. У розслідуванні повідомляється про те, що понад 30 колишніх і чинних лідерів країн світу і понад 300 високопоставлених держчиновників були замішані в офшорних фінансових операціях.