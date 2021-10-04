У Раді зареєстрували постанову Про санкції проти Коломойського

Депутатське об’єднання” справедливість ” зареєструвало в парламенті постанову про введення санкцій проти підприємця Ігоря Коломойського. Про це розповіла голова об’єднання Олександра Устинова, повідомляє InfoResist.

Нардеп заявила, що Верховна Рада повинна проголосувати за санкції проти Коломойського, а потім звернутися до РНБО, щоб такі санкції не були “виборчими”.

На думку Устинової, подібне голосування було б чудовим способом для парламентського монобільшості показати справжні наміри боротися з олігархами, а не з опозицією. Вона вважає, що голосуванням за санкції проти Коломойського нардепи могли б показати, що вони не захищають спонсорів політиків і не займаються піаром.

Устинова заявила, що подібний крок є тестом на те, наскільки нардепи кожної політичної сили дійсно готові до “справжніх” дій проти олігархів.