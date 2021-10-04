Скандал з "виселенням" журналістів з вагону: Арахамія відреагував

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія відреагував на ситуацію з пересадкою журналістів в інший вагон поїзда під час поїздки у Трускавець. У своєму Facebook Арахамія написав, що "слуги" не просили нікого пересаджувати і закликав Укрзалізницю більше не організовувати для них "спеціальних умов", повідомляє Ліга.net.

Арахамія нагадав, що 30 вересня дорогою до Трускавця начальник поїзда попросив двох журналісток – Анну Стешенко і Ольгу Москалюк – пересісти в сусідній вагон﻿, тому що Укрзалізниця продала двічі одні і ті ж квитки.

"Нас ця історія обурила не менше, ніж вас. Ми не просили нікого пересаджувати, не просили драїти для нас вагони і застеляти постіль. Ми так само, як і ви, проти показухи і проти того, щоб пасажирів ділити на людей і депутатів", – запевняє Арахамія.

Він написав, що в Трускавці обговорив цю ситуацію в журналістками і оплатив їм зворотну дорогу на літаку, "щоб швидше добратися додому і позбутися неприємних спогадів". При цьому глава фракції підкреслив, що провини "слуг" в тому, що трапилося, не було.

"А від себе прошу Укрзалізницю, щоб це був останній випадок, коли для нас влаштовують якісь спеціальні умови, про які ми не просимо... Тому давайте без показухи, за яку потім віддуватися нам", – додав Арахамія.

Він також доповнив публікацію фотографією з журналістками на тлі літака.

Укрзалізниця відреагувала на публікацію, зазначивши, що помилки і "задвоєння" дійсно все ще трапляються.