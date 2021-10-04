Сонячно та без опадів: прогноз погоди в Україні 5 жовтня

За прогнозами синоптиків, на початку прийдешнього тижня жовтень ще порадує нас сонячними днями та "бабиним літом". У всіх регіонах буде ясно з невеликою хмарністю, а опадів поки не буде ніде по країні.

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У вівторок, 5 жовтня, на заході України, а також на півдні та в Криму, очікується від 14 до 19°С удень і 4-9°С уночі. У центрі, на півночі та на сході буде прохолодніше - від 12 до 16°С удень і 3-6°С уночі. На Закарпатті, як і раніше, буде найтепліше - там обіцяють 19-21°С удень і 7-9°С уночі.

Дощів 5 жовтня не обіцяють ніде по країні - у всіх регіонах сонячно з невеликою хмарністю. Але буде досить вітряно - на основній території близько 14-25 км/год, у Криму можливі шквали до 32 км/год. У центрі, на заході та на півночі очікується вітер 11-22 км/год, на заході місцями можливі шквали до 25 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що вночі 5 жовтня в північних і центральних областях на поверхні грунту, місцями та в повітрі заморозки 0-5°С (рівень небезпеки - жовтий).

У столиці України, Києві, 5 жовтня очікується температура від 5 до 15°С протягом дня, вітер 11-18 км/год і похмура погода з проясненнями.