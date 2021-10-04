"Крутий був хлопець": Зеленський зустрівся з батьками Скрябіна
Президент Володимир Зеленський зустрівся на Банковій з батьками відомого українського музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) і передав їм орден Героя України. Про це, посилаючись на прес-службу ОПУ, повідомляє Сегодня.
Указ про присвоєння звання "Герой України" президент підписав ще 17 серпня 2020 року, відзначивши його видатні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва та громадську діяльність.
В Офіс президента прийшли батько, мати, вдова і дочка Кузьми. Орден Зеленський вручив голові сімейства.
"Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості", – сказав голова держави.
Батько Андрія Кузьменка Віктор подякував президенту за велику увагу до пам'яті його сина.
"Дякую вам за добру пам’ять про нашого сина Кузьму Скрябіна. Бажаю вам міцного здоров’я та наснаги у вашій державницькій роботі", – сказав він.