"Крутий був хлопець": Зеленський зустрівся з батьками Скрябіна

Президент Володимир Зеленський зустрівся на Банковій з батьками відомого українського музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) і передав їм орден Героя України.﻿ Про це, посилаючись на прес-службу ОПУ, повідомляє Сегодня.

Указ про присвоєння звання "Герой України" президент підписав ще 17 серпня 2020 року, відзначивши його видатні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва та громадську діяльність.

Зеленський з рідними Кузьми. Фото: president.gov.ua

В Офіс президента прийшли батько, мати, вдова і дочка Кузьми. Орден Зеленський вручив голові сімейства.

"Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості" , – сказав голова держави.

Президент вручив орден батькові Кузьми. Фото: president.gov.ua

Батько Андрія Кузьменка Віктор подякував президенту за велику увагу до пам'яті його сина.