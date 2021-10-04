Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 жовтня 2021 року
День зниження життєвого тонусу – прогноз найяскравіших астрологічних аспектів для кожного знака Зодіаку. У вівторок, 5 жовтня, 29-й день за місячним календарем. Місяць знаходиться в знаку Зодіаку Діва, повідомляє Корреспондент.
Місяць у Діві - сприятливий час для кропіткої роботи, що вимагає підвищеної уваги і терпіння.
Підходить для вирішення проблем, що стосуються способу життя, здоров'я, харчування, а також для ділової та інтелектуальної роботи, навчання, оформлення грошових документів, наведення порядку.
День 5 жовтня пов'язаний зі зниженням загального життєвого тонусу. Можливо, проявляться хронічні захворювання та депресії, можливе травмування. Важливо не думати про погане і приділяти увагу тільки найнагальнішим життєвим питанням.
Не рекомендується будувати плани і починати щось нове.
У фазу Спадного Місяця знижується життєздатність, тому швидше настає втома, втрачається енергія та меншає активність.
Це період емоційного і фізичного спаду, під час якого краще займатися налагодженими справами, які не вимагають особливих зусиль.
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 жовтня
Овен (21.03-19.04)
Овнам потрібно усамітнитися, зосередитися та вести тверезий розрахунок, щоб досягти гармонії в стосунках. Зірки радять проявити доброту і поблажливість у спілкуванні з оточуючими.
Телець (20.04-20.05)
Тельцям доведеться шукати способи зміцнити власні позиції, проявляти ініціативу і наполегливість. Сприятливий день для розвитку бізнесу й укладення ділових угод.
Близнюки (21.05-21.06)
Зірки обіцяють Близнюкам сприятливий день для реалізації нових ідей та планів, але сторонній вплив може ускладнити просування до успіху. Вдалими будуть відрядження та подорожі.
Рак (22.06-22.07)
Раки будуть сповненими сил і зможуть втілити безліч вигідних проектів. Зірки радять довго не роздумувати і погоджуватися на відповідні ділові пропозиції.
Лев (23.07-22.08)
Усе, за що візьмуться Леви, вдасться. Представники знака зможуть вийти навіть із найзаплутаніших ситуацій. Не виключено, що будуть знайомства, які стануть початком нових взаємин.
Діва (23.08-22.09)
Дівам краще не показувати справжніх почуттів - це допоможе розібратися в мотивах і намірах оточуючих. Для благополучного дня велике значення має емоційна обстановка в сім'ї.
Терези (23.09-22.10)
Зірки радять Терезам утриматися від занадто спокусливих і ризикованих пропозицій, а також варто бути обережними в спілкуванні. Несподівана звістка чи сварка із близькою людиною може порушити всі плани.
Скорпіон (23.10-21.11)
У Скорпіонів загостриться інтуїція, це допоможе їм зробити важкий вибір. Щоб знайти мир і спокій, зірки рекомендують усамітнитися та зайнятися улюбленою справою.
Стрілець (22.11-21.12)
Стрільці будуть сповненими сил і енергії, що допоможе їм досягнути поставлених цілей. Можна буде вирішити безліч справ, сприятливими будуть контакти із протилежною статтю.
Козеріг (22.12-19.01)
Козерогів чекає везіння у всіх сферах життя. День вдалий для романтичних побачень, підписання контрактів, ділових домовленостей.
Водолій (20.01-18.02)
Водолії зможуть впоратися з найважчими проблемами і завданнями. Успіх багато в чому залежатиме від враження, яке вони справлятимуть на оточуючих.
Риби (19.02-20.03)
Зірки радять Рибам не втручатися в чужі справи й обмежити активність - сьогодні вона може стати причиною сварок. Можливо, будуть плітки й інтриги, які негативно вплинуть на стосунки.