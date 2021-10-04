Lamborghini до гвинтика відтворила концепт Countach LP500 1971 року

Автомобіль збудували для неназваного приватного замовника, повідомляє 24 Канал.

Countach – це серійна модель середньомоторного спорткара Lamborghini, яка випускалась між 1974 і 1990 роками. За всі роки виробництва було випущено 1983 Countach і сьогодні ці автомобілі високо цінуються колекціонерами. Однак серійному виробництву передувала презентація концептів, а перший прототип – LP500 1971 року, безумовно, є найбільш бажаним об’єктом для колекціонерів. Оригінальний концепт було знищено у 1974 році в ході краш-тестів, але, на щастя, збереглись креслення та документація.

У 2017 році таємничий “пристрасний шанувальник класичних автомобілів” та пристрасний колекціонер звернувся до італійських майстрів з пропозицією відтворити історичний прототип, щоб він став окрасою його зібрання. Цього року Lamborghini відзначає 50-річчя знакової моделі й навіть вивела у світ новий суперкар Countach LPI 800-4, який буде випущений серією зі 112 машин. Але в Сант-Агата-Болоньєзе також вирішили вшанувати Countach чимось особливим. Таким особливим подарунком і став Countach LP500.

25 000 людиногодин знадобилось майстрам Lamborghini для того, аби відтворити Countach LP500. Відсутність реальної моделі означала, що Lamborghini потрібно було знайти, отримати та проаналізувати всі наявні документи, фотографії, звіти з нарад та оригінальні креслення прототипу. Крім того, були залучені навіть деякі люди, які працювали над оригінальним прототипом. Цей процес зайняв місяці. 2000 робочих годин знадобилось лише на відтворення ліній прототипу з використанням зображень, омологаційних аркушів та 3D-сканування першого LP400, як еталонного.

Фото: сучасна заводська репліка Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: сучасна заводська репліка Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: сучасна заводська репліка Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: сучасна заводська репліка Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Та результат виявився справді приголомшливим і максимально відповідним оригіналу. У машини 2021 року навіть шини точнісінько такі ж, як у концепту – Pirelli Cinturato CN12 в розмірноссті 245/60R14 спереду та 265/60R14 ззаду. Вони також були відтворені за оригінальними технологіями 1970-х років за допомогою Fondazione Pirelli.

Фото: сучасна заводська репліка Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: сучасна заводська репліка Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: сучасна заводська репліка Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: сучасна заводська репліка Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: сучасна заводська репліка Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: сучасна заводська репліка Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: сучасна заводська репліка Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

Фото: оригінальний прототип Lamborghini Countach LP500 / Lamborghini

У скільки обійшовся замовнику цей проєкт – Lamborghini, звісно, не розголошує. Однак, зважаючи на унікальність автомобіля, ґрунтовній підхід виробника до реконструкції та статус марки Lamborghini, можна припустити, що мова йде про семизначну або й восьмизначну суму.

Джерело: Lamborghini