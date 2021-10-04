В Україні з'явилася перша професійна команда з баскетболу 3х3

У Києві в офісі Федерації баскетболу України відбулася зустріч, присвячена створенню першої професійної чоловічої команди з баскетболу 3х3. Команда отримала назву "Кельти-Буковель". Базуватися команда буде в Івано-Франківську. У планах – участь у Челенджерах і Мастерсах із баскетболу 3х3, повідомляє Обозреватель.

Президент ФБУ Михайло Бродський привітав тренерів та гравців команди, побажав їм успіхів і озвучив цілі, зазначивши, що зі свого боку Федерація зробить усе для їх досягнення.

"Ми стоїмо на порозі нової історії. Пройдуть роки, і саме цих хлопців будуть згадувати, як першопрохідців. Завдання – максимальні. Хочеться бачити українських баскетболістів на п'єдесталі, з медалями, на Олімпійських іграх" , – зазначив він на зустрічі з командою.

Лідерами створеної команди мають стати ексгравці збірної Нікіта Руслов та Антон Мусієнко. Руслов у своєму активі має бронзу Ліги націй-2019 та "срібло" чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у категорії U-23 у 2019 році. У вересні в складі національної збірної він став чвертьфіналістом чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. Антон Мусієнко у складі збірної України U-23 у 2021 році став бронзовим призером Ліги Націй і чемпіонату Європи.

Тренерський штаб та гравці команди. Джерело: ФБУ

"Дуже цікавий проєкт, усі ми раді брати в ньому участь. З усіма хлопцями знайомі давно, підібрався хороший колектив. Сподіваюся, все у нас вийде. Щасти нам" , – зазначив один із гравців команди Нікіта Руслов.

Після зустрічі з президентом гравці та тренери поставили свої підписи під контрактами. Відтепер ці гравці зосередяться суто на виступах у баскетболі 3х3. Першим тренером команди буде Дмитро Липовцев, допомагати йому буде Олександр Кодола.

До складу команди "Кельти-Буковель" увійшли: Владлен Бережний (01.03.1995), Вадим Биков (06.06.1996), Кирило Мещеряков (17.08.1995), Антон Мусієнко (31.10.1997), Нікіта Руслов (23.10.1996).